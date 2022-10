Soome suur ajaleht pikas loos: Ott Tänak on erakordselt ülbe

„Masina kritiseerimine ja meeskonnakaaslaste kohta kibedate kommentaaride tegemine pole ennekuulmatu, kuid selle viis ja ülbus on erakordne,“ alustab Soome ajaleht oma lugu.

Ilta-Sanomate sõnul on Tänakut võrreldud nende kangelase Kimi Räikkosega, kuid soomlaste silmis on võrdlus labane. Kuigi mõlemad pole meediaga kuigi sõbralikud, siis Räikkonen ei pannud kunagi avalikult puid alla oma tööandja masinale. Ent vormel 1 ja WRC-sari töötavad peamiselt autotootjate toodangu promomise nimel.

Soomlaste väitel ei vaidle keegi vastu, et Tänak on äärmiselt kiire ja kompetentne rallisõitja, aga samas on ta inimesena äärmiselt vastuoluline. „Tänakut kujutatakse sillapõletajana, kes pole MM-sarjas aastate jooksul palju sõpru kogunud. Mujal räägitakse temast kui perekesksest mehest, kellega saab rääkida,“ kirjutavad nad.

Põhjanaabrite meelest on Tänak eestlaslikult otsekohene ja filtrita inimene. „Tõsiasi on see, et osad inimesed taluvad kriitikat paremini kui teised. Osade jaoks tuleb asju esitada pehmemalt kui teise jaoks. See on normaalne inimestega suhtlemise osa,“ tutvustas anonüümne allikas Tänaku suhtlusmeetodeid.

Toyota töötaja sõnul oli Tänak juba nende meeskonnas vastuoluline ning kritiseeris aeg-ajalt autot. Osa töötajatest pidas tema käitumist üleolevaks ja ebaviisakaks. 2020. aastast liikus eestlane Hyundaisse ja seal läks asi hullemaks. Ilta-Sanomat esitas hüpoteesi, miks kritiseeris Tänak Hyundai masinat avalikult – sellega sai kiirendada lepingust lahti ütlemist, muul juhul võinuks meeskond Otile panna käe ette.