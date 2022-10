Soome ralliportaal: Toyota tuleb Jaapanis välja suure uudisega

Rallit.fi info kohaselt kuulutab Toyota Jaapanis välja Rally2-auto programmi. Väidetavalt on meeskond saanud valmis esimese protüübi, mis on läbinud ka esimesed kilomeetrid. Kõigi märkide järgi liituks Toyota WRC2-sarjaga ülejärgmisel aastall

Toyota meeskonna elu on lill, sest juba varem kindlustas nende piloot Kalle Rovanperä sõitjate MM-tiitli ning lõppenud nädalavahetusel kindlustas tiim esikoha tootjate arvestuses. Ent sellest hoolimata pole Toyota järgmise hooaja plaanid veel teada. Kindel on vaid Rovanperä jätkamine, väidetavalt on leping ka Elfyn Evansil. Sel hooajal jagasid tiimi kolmandat masinat Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi.

Latvala sõnul peaks Jaapanis peaks selguma ka Toyota meeskonna uue hooaja koosseis. „Ma ei oska midagi ametlikku öelda, aga küsimus on: kui sa võidad kõik meistritiitlid, kas siis on mõtet muudatusi teha? See pole minu otsus, aga loodetavasti on meil Jaapanis selles osas uudseid,“ teatas ta Kataloonia etapi eel.