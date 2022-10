Boston ja Utah said hooaja esimesed kaotused, NBA-s jätkab täiseduga veel kaks meeskonda

Enne mängudevooru oli NBA-s neli kaotuseta meeskonda, kuid neist on järel vaid kaks, sest kaotusega leppis ka Boston Celtics. Möödunud hooaja finalist jäi võõrsil 102:120 alla Chicago Bullsile. Võitjate parimana tõi DeMar DeRozan 25 punkti, kaotajate poolel viskas ühe silma enam Jayson Tatum.

Portlandi üks edu pant oli kahe viimase põhihooaja MVP Nikola Jokici nullimine, kelle arvele jäi vaid üheksa punkti. Trail Blazers alustas viimati hooaega nelja võiduga 1999. aastal, lisaks neile jätkab tänavu täiseduga Milwaukee Bucks, kes möödunud õhtul sai puhkepäeva.

Korvpalliaasta esimese võidu sai kirja Philadelphia 76ers, kes seljatasid James Hardeni 29 ja Joel Embiidi 26 punkti abil kodus 120:106 Indiana Pacersi. Üsna pöörane oli ka Memphis Grizzliese ja Brooklyn Netsi kohtumine, kus esimesed võtsid 134:124 võidu. Võitjate poolel viskasid Desmond Bane ning Ja Morant 38, kaotajate poolel aga Kevin Durant ja Kyrie Irving 37 punkti. See on NBA ajaloos kolmas kord, kui ühes mängus viskavad neli meest üle 35 punkti, viimati juhtus see 1983. aastal.