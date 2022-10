Karjääri justkui lõpetanud Serena Williams: ma pole karjääri lõpetanud

Williams pidas septembri alguses emotsionaalse US Openi, kus ta teises ringis alistas Anett Kontaveiti, aga kolmandas jäi alla austraallannale Ajla Tomljanovicile. Toona sai suurem osa publikust aru, et too oli ameeriklanna viimane matš kõrgemal tasemel. Nüüd selgus, et Serenast saadi tsipa valesti aru.

Williams ütles esmaspäeval, et hoolimata sellest, et ta teatas peale USA lahtiseid spordist loobumisest, siis tegelikult ta pole tennisest loobunud ja väga suure tõenäosusega näeb teda veel väljakutel.

„Ma ei ole pensionil,“ ütles Williams San Franciscos toimunud konverentsil, kust reklaamis oma investeerimisfirmat Serena Ventures. „Ma naasmise tõenäosus on väga suur. Võite tulla minu koju, mul on seal oma väljak.“

41-aastane Williams ütles augustis, et ta „liigub tennisest eemale“. Toona said tennisefännid aru, et USA lahtised on tema hüvastijätuüritus. Peale viimast kaotatud matši lausus Serena: „Olen valmis olema ema, avastama teistsugust versiooni Serenast. Tehniliselt rääkides olen ma veel väga noor inimene, seega tahan natuke elada, kuni veel kõndida suudan. Mind ootab ere tulevik.“

Ent suure tõenäosusega polnud see hüvastijätt. „Ma pole ikka veel (pensionile jäämisele) väga mõelnud,“ sõnas sel nädalal 23-kordne suure slämmi tšempion, kes murdis teismelisena maailma tippu ja keda võib lugeda üheks aegade parimaks tennisemängijaks.

„Ärkasin ühel päeval, läksin väljakule ja kaalusin seda, et ma esimest korda elus ei osale võistlustel. See tundus väga imelik. See oli nagu mu ülejäänud elu esimene päev ja ma naudin seda, kuid proovin endiselt leida head tasakaalu,“ lisas ta Reutersi vahendusel.