Raport: Katari ametivõimud jalgpalli MM-i eel jätkuvalt väärkohtlevad seksuaalvähemusi

Raporti väitel toimusid kinnipidamised ilma vahistamismääruseta ning enne vabanemist pidid kinnipeetavad allkirjastama lubaduse, et nad lõpetavad ebamoraalne tegevuse. Uudisteagentuuri Reutersi teatel lükkasid Katari ametivõimud need väited ümber.

Katar on kõvasti pingutanud, et MMi ajal seksuaal- ja soovähemuste teema ei kerkiks võistluste ajal esile. Nii lubati vähemustel turniiri vaatamine ning lubati, et vikerkaarelippu tohib tribüünidel lehvitada karistust kartmata. Organisatsiooni sõnul tuletavad avalikuks tulnud rikkumised meelde, et Katar ei soovi tagada oma riigi seksuaalvähemustele põhiõigusi.