INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Ott Tänaku senine WRC karjäär läbi aastate

Tänak on kokku osalenud 135-l MM-rallil. 2019. aastal Toyota ridades esimese eestlasena autoralli maailmameistriks kroonitud saarlane on aastate jooksul võitnud 17 MM-rallit ning jõudnud esikolmikusse 41-l korral. Kiiruskatsete võite on Tänaku arvel 326 (andmed: motorsportstats.com). Missuguse autotootja masinaga ja millises tiimis on statistiliselt Tänak aga kõige edukam olnud?