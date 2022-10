Eesti kurlingumeeskond saavutas MK-etapil teise koha

Eesti esinduskoondise kapten Eduard Veltsmani kommenteeris, et turniiri eesmärk sai saavutatud. „Meie eesmärk oli saada kolme parima hulka ning oleme oma saavutusega rahul. Tuleb küll tunnistada, et sel korral ei saanud me finaalis näidata oma parimat mängu ja Läti esindusvõistkond oli sel päeval erinevates mänguaspektides meist tugevam,“ sõnas Veltsman.