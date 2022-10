Pisarais Daniel Ricciardo: ma ei tea, kuidas ma jätkan

Austraalia piloot lõpetas 2014. ja 2016. aastal Red Bulli ridades MM-sarja üldkokkuvõttes kolmandal kohal, enne tänavust polnud ta viimasel kaheksal hooajal esikümnest välja jäänud. Ent sel aastal pole 33-aastane sõitja suutnud parimate tempos püsida, mistap on ta viinud oma McLareni vaid viiel etapil esikümnesse - parimaks on Singapuri GP viies koht. Kui Ricciardo on 29 silmaga tabelis 12. kohal, siis temast 80 punkti enam kogunud tiimikaaslane Lando Norris on seitsmes.

Aia taha läks Ricciardo võistlus Austinis toimunud USA GP-l, kus ta tänu teiste meeste karistustele alustas võistlust 15. stardiruudust ja jäi taas punktikohtadest kaugele. Nii edestas 16. lõpetanud Daniel vaid Nicholas Latifit. Samal ajal sai tema meeskonnakaaslane Lando Norris kuuenda koha ja tõestas, et tegelikult on McLaren enam-vähem konkurentsivõimeline.

Pea alati rõõmsameelse päikesekiirena särav Ricciardo andis sel korral etapi järel karjääri ühe südantlõhestavama intervjuu. „Mul pole õrna aimugi, mida öelda,“ tunnistas ta pisaratega võideldes. „Ausalt öeldes olen sel aastal nii kaugel ideaalsest kiirusest, et ma ei saa autole toetuda, ei suuda suruda ega suuda sõita häid aegu.“

Ta jätkas: „Ka ringiaegade ebaühtlus näitab, et ma võitlen kõvasti, kuid nii suur vahe teistega on müstiline. Ma armastan Texast, ma armastan Austini ringrada, kuid [pühapäevane] võistlus polnud minu jaoks nauditav. Mõtlesin, et asjad ei saa minna hullemaks, aga nad läksid. Pehmelt öeldes mul pole õrna aimugi, et kuidas ma jätkan.“

Selle hooaja lõpuni on veel kolm etappi ja need võivad olla Ricciardo karjääri kolm viimast võistlust vormel 1 masina roolis. McLaren temaga lepingut ei pikendanud ja uueks hooajaks on vaba koht vaid Haas meeskonnas, kuid sinna siirdumine näib väga ebatõenäoline, vahendab Mirror Sport.