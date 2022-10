Juhtiv ralliajakirjanik: Ott Tänaku karjäär võib pärast Hyundaist lahkumist võtta üllatava pöörde

Otsuse Hyundaist lahkuda langetas Tänak ise. Tal oli võimalus leping lõpetada juba ammu, see ei tekkinud hiljuti. Lahkumise peamine põhjus on see, et Hyundai pole Tänaku, vaid Thierry Neuville'i tiim. Kui Andrea Adamo veel võistkonda juhtis, polnud see suur probleem, sest Tänaku ja Adamo iseloomud klappisid. Pärast Adamo ootamatut lahkumist 2021. aasta lõpus hakkasid Tänaku ja ülejäänud võistkonna suhted aga jahenema.

Tänaku siirdumine M-Sporti või Toyotasse on võimalik. Aga lepingut pole tal kummagi tiimiga ja tõele ei vasta ka kuulujutud, nagu eestlasel oleks Toyotaga leping juba sõlmitud. Praeguse seisiga on Tänak vabaagent.

Tänakul on lisaks Toyotale, M-Spordile ja autorallist lahkumisele ka neljas võimalus. See on seotud tema ja Markko Märtini tiimiga RedGrey. „Tänak on alati toonitanud, et tahab tulevikus enda tiimile rohkem kätt külge panna. Võib-olla on tulevik siin ja praegu,“ kirjutas Evans. Küll jättis ta lahtiseks, kas ja kuidas võiks Tänak RedGrey tiimiga tegelemist siduda oma sõitjakarjääriga.