Euroliiga klubiga heidelnud Mikk Jurkatamm tegi hooaja parima mängu

Eestlaste klubidest on Brindisi kahe võidu ja kahe kaotusega viies, Sassari paikneb sama saldoga kuuendal kohal ja Treviso on ühe võidu ja kolme kaotusega 15. positsioonil.

Lublin on tabelis kolme võidu ja kahe kaotusega viies, Dabrowa Gornicza on saanud ühe võidu ja kolm kaotust ning nad on 13. kohal.