Emaks saanud Julia Beljajeva naaseb tippsporti kolme nädala pärast

Juuli alguses sai Beljajeva emaks. Oma sportlastee uut etappi ehk karjääri pärast lapsevanemaks saamist võis Julia Beljajeva alustada värske ilme ja sisustusega vehklemissaalis. Tartus Turu tänaval on Beljajeva trenni teinud juba 25 aastat – nüüd pakub renoveeritud saal rahvusvaheliste konkurentidega võrreldes sama häid treeningtingimusi.

„Jah, ma juba siin hakkasin ise ka pisut treenima. Muidugi, ei ole kõik lihtne. Aga juba novembris Tallinna Mõõgale tulen. Ma arvan, et tasakesi peab juba hakkama võistlema ja ennast sisse elama selleks, et juba olümpiahooajal paugutada. Ma ei ole teinud veel ühtegi laagrit ega võistlust, aga ma arvan, et mu perekond, mu treener – kõik väga mind toetavad ja aitavad kaasa,“ rääkis Beljajeva ERR-ile.