Julian Moncet: Oti lahkumine valmistab pettumust, aga avab meile ka uusi uksi

Alates möödunud aasta detsembrist, kui Andrea Adamo otsustas Hyundaist lahkuda, on Moncet täinud tiimipealiku tööülesandeid. Tänak on selle aja jooksul korduvalt kritiseerinud nii Hyundai meeskonnna juhtimist kui ka masina töökindlust ning sel pühapäeval otsustas eestlane viimaks Lõuna-Korea autotootjaga lepingu lõpetada.

„Meie teekond on olnud nagu Ameerika mäed. Esimest koos veedetud aastat mõjutas koroonapandeemia ning sel aastal oleme seisnud silmitsi hübriidi reeglitega, mis on olnud väljakutsuvad. Ott on näidanud tõelisi liidriomadusi, surudes nii ennast kui ka tiimi selle nimel, et me areneks ja hakkaks uuesti võitma. Hiljuti oleme autoga positiivsele rajale naasnud.