AMETLIK | Ott Tänak otsustas Hyundaiga lepingu lõpetada

„Soovin teada anda, et olen otsustanud lõpetada lepingu Hyundai Motorspordiga ja lahkun hooaja lõpus nende meeskonnast. Tunnen, et olen oma karjääriga jõudnud sinnamaale, kus oleks vaja alustada uue väljakutsega.

Viimase kolme hooaja jooksul on meil olnud hea koostöö ja olen saavutatu üle uhke. Oleme teinud palju tööd, et ületada raskeid hetki ning näidanud tänavu, et liigume õiges suunas.

Hooaja teine pool on tõestanud, kui head võime olla, kui asjad loksuvad paika, ent minu jaoks on aeg millekski uueks. Tänan võistkonda arusaamise eest ja soovin neile head,“ andis Tänak sotsiaalmeedia vahendusel teada.

Hyundai rallitiimi sõnul oli eestlase lepingusse kirjutatud klausel, mis lubas tal käesoleva hooaja järel meeskonnast lahkuda: „Tänak on kasutanud võimalust leping enneaegselt lõpetada.“

„Tema otsus, lõpetada koostöö kolme hooaja järel, tuli ajal, mil meeskod arutas juba järgmise hooaja sõitjate koosseisu. Tiim austab sõitja palvet ja hindab mitmeid koos veedetud positiivseid momente,“ lisas Hyundai.

Tänak on kolme Hyundais veedetud aasta jooksul võitnud kokku viis etappi ja jõudnud 15 korral poodiumile. Viimast korda saab teda Hyundai masinaga võistlemas näha Jaapani MM-etapil, mis toimub 10.-13. novembrini.

Ei saaks öelda, et uudis oleks tulnud kui välk selgest taevast - Tänaku Hyundaist lahkumise üle on viimastel nädalatel või isegi kuudel spekuleeritud palju, üksjagu alust juttudele on andnud Tänaku enda kriitilised kommentaarid auto ja tiimi aadressil.

Sotsiaalmeedias on ralliajakirjanikud värske teate järel jõudnud ennustada nii Tänaku siirdumist uueks hooajaks Fordi rooli M-Sporti kui ka Toyotasse, aga ka tuletatud meelde fakti, et ta pole kinnitanud, et üldse järgmisel hooajal rallikarussellis osaleb.