Jaroslava Mahutšihh: venelased on arad olnud ja nende sportlasi tuleb selle eest karistada

Päevad küll mööduvad, aga Ukraina sõda jätkub. Kuidas teie perekonnal ja sugulastel läheb?

Jah, sõda pole veel lõppenud, aga loodan et see saab peagi läbi. Mu õde, ema ja nõbu on minuga Saksamaal, aga isa on endiselt Dnipros. Eelmisel nädalal toimusid suured raketirünnakud ja ka Dnipros oli palju plahvatusi. Tahtsin kohe oma isale helistada, aga ta ei võtnud kõnet vastu. Nägin videotest, et plahvatused toimusid tema kodule väga lähedal, ja see põhjustas mulle suurt ärevust. Isa helistas mulle õhtul tagasi ja ütles, et temaga on kõik korras. Aga ma ise mõtlesin küll, et „sa oleksid võinud mulle kohe hommikul tagasi helistada“. Ta elab seal praegu koos mu nõbu peigmehega ja nende korteri aknad olid täiesti katki. Kõik ukrainlased, kes ise praegu kodumaal ei viibi, loevad hommikuti suure huviga uudiseid raketirünnakute ja plahvatuste kohta. Sellest on kahjuks saanud meie elu lahutamatu osa. Aga usume endiselt sõja võitmisse ja anname endast parima, et see peagi ka juhtuks.