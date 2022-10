Jalgu vigastanud Kert Varik: ma ei tea, kas enam mootorratta selga istun

Variku ja tema soomlasest korvipoisi Lari Kunnase MM-hõbe on kõrgeim saavutus, milleni Eesti mootorrattasportlased kunagi on jõudnud.

„Eks ta on see tunne, et ega kui algul ikkagi pihta hakkas, siis et sinna maailma tippu jõuda, algul neid unistusi tegelikult ei olnud,“ tunnistas Varik saates „Hommik Anuga“, kirjutab ERR Sport.

Varik ütles ajaloolise saavutuse järel, et lõpetab MM-karjääri, aga otsustas hooaja lõpuks Eestis veel ühe võistluse teha, mis lõppes üsna õnnetult. „Mu hea sõber Are Kaurit seda korraldas ja mõtlesin, et kui Are kutsub, siis ikka lähen. Läks veidi kehvasti, esimeses hüppes juba,“ meenutas Varik Aruküla krossi, kus ta enda jalgu vigastas.

„Luumurde ei olnud, põlves oli väike luukild puruks, aga noh, sidemed on kõik puruks, see on vähe keerulisem kui luu, luuga on lihtne värk. Korvipoisil oli palju hullem, tema ikkagi ärkas kiirabiautos üles, õnneks temal olid kõik kondid terved,“ lisas Varik.