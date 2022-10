Suri Red Bulli vormelitiimi asutanud Dietrich Mateschitz. „See mees oli suurem kui elu“

Mercedese meeskonna boss Toto Wolff, kes on samuti austerlane, tunnistas, et Mateschitzi elutööd on raske sõnadesse panna. „See mees oli suurem kui elu. See, mis ta on teinud Austria jalgpali, jäähoki, Leipzigi, vormelisõidu jaoks - see on ilmselt suurim, mida keegi on suutnud.“