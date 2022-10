TÄNA DELFI TV-s | Viimsi/Sportland võõrustab ühisliigas Kalev/Audentest

Kalev/Audentese peatreener Rauno Pehka: „Viimsi jaoks on praegu hea hetk. Nad alistasid eelmises mängus Eesti-Läti liiga teise meeskonna BC Kalev/Cramo. Meie jaoks on nad raske vastane. Seal on tuumik kogenud mängijaid, kes võivad ükskõik, millise vastase vastu mängu ära teha. Neil on vanemaid mängijaid, kellel on Eesti-Läti liiga kogemust. Tegemist on hooaja algusega ja mänge pole veel palju mängitud - pooltes asjades proovime paremaks saada. Selleks, et Viimsit võita peame suutma 40 minutit näidata head korvpalli mõlemal pool - nii kaitses kui ka rünnakul.“