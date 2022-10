DELFI VIDEO | Jakob Ingebrigtsen: suure tõenäosusega hakkan tulevikus jooksma pikemaid distantse

Ingebrigtsen Euroopa Kergejõustikuliidu parimate kergejõustiklaste auhinnagala Golden Tracks eel võimalikku aasta meessportlase tiitlit üle ei tähtsustanud. „Kõige tähtsam on see, et üsna lahe on olla osa Euroopa kergejõustikust. Väga paljud on teinud häid tulemusi, seda nii Münchenis EM-il kui Eugenis EM-il. Tähistame siin seda,“ sedastas ta.