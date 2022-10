Tammeka alistas Tammiku väravast Vapruse ning tõusis tabelis Kalevist mööda

Laupäeva esimeses mängus alistas Tallinna Kalev 2:0 linnarivaali Legioni, millega nad tõusid Tammekast mööda seitsmendaks. Õhtu viimases matšis võõrustasid tartlased liiga punast laternat Pärnu Vaprust, kuid avapoolaeg kulges erakordselt sündmustevaeselt.

34-aastase koondislase Sander Puri väitel kontrollisid tartlased esimest poolaega. „Neil variante ei tekkinud. See on alati plaan, et vastased peab nullima. Sellega saime hakkama, aga ise ei suutnud ka momente luua,“ lausus Tammeka vormi kandev Puri Soccerneti ülekandes.

Kui puhkepausi järel hakkas juhtuma. 54. minutil saatis Tammeka Taijo Teniste palli latti, kümmekond minutit hiljem lendas külaliste Taaniel Usta löök posti. Lõpuks muukis väravaluku lahti tartlaste mängija Tanel Tammik, kes 72. minutil saatis nurgalöögijärgses saginas palli võrku. Kuigi teisel poolajal oli mõlemal tiimil veel võimalusi, siis see jäi ka kohtumise ainsaks tabamuseks.

Tabeli keskosa on väga tihe, sest ühe matši vähem pidanud Narva Transil on 35, Tammekal 34 ja Kalevil 33 silma.„Kalev täna võitis ja tõusis korra mööda. Narva on veel püütav. Selle arvelt me motivatsiooni leiamegi,“ lausus Puri.

Märgatavalt keerulisem on Pärnu Vapruse seis, kellel on 33 vooru järel kirjas 11 punkti, millega nad on kindlal viimasel kohal.

Vapruse kapteni Magnus Villota sõnul oli kaotus kibe. „Vajasime võitu ja tahtsime võitu, aga... ei tulnud. Esimene poolaeg olime väga sitad, pole midagi öelda. Teine poolaeg pidanuks ise ära lahendama ja oleks võit tulnud. Puhtalt selline mäng, et kes lööb, see võidab,“ võttis ta kohtumise kokku.

Täna vajanuks pärnakad hädasti võitu, sest Legion on seitsme silma kaugusel. Villota sõnul on neil veel usk säilinud, et tallinlased on püütavad. „Täna oli tegelikult näha, et mehed annavad endast kõik. Kuid olid pisidetailid, pahad momendid ja löödi standardist. Üks standard ja kaotus,“ rääkis ta.