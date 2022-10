Cyclo-crossi Eesti meistrivõistlustel võidutsesid Ragilo ja Mõttus

„Eelmised cyclo-crossi etapid on Eestis olnud üsna tasavägised. Olen kolmest võitnud vaid ühe, seega midagi kindlat ei osanud enne sõitu oodata. Võitmise eesmärgiga läksin küll joonele. Plaan oli alguses proovida ja kui poleks saanud teistest lahti, siis mängida taktikalist mängu,“ vahendas Eesti Jalgratturite Liit Ragilo sõnu. „Aga vaatasin, et vahe tuli üsna lihtsalt ja siis panin hoogu juurde. Viimased paar päeva on olnud juba hea enesetunne ja eeldasin, et täna on samamoodi.“