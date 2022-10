DELFI VIDEO | Rait-Riivo Laane: hakkasime rünnakul kiirustama ja panime mööda

„Ei saa öelda, et me ei üritanud või pingutanud. Aga mingi hetk said nad kätte ründelauad ja me hakkasime mängu liiga vara päästma,“ lausus kohtumise järel Rapla tagamängija Rait-Riivo Laane. Kui avapoolaeg päädis viigiliselt, siis otsustava veerandi eel olid eestlased taga 52:63. „Kümnene vahe ei tähenda, et mäng on läinud. Aga me hakkasime rünnakul kiirustama ja panime mööda. Nad kontrollisid mängu täielikult.“