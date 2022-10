TalTech sai Eesti-Läti liigas viienda järjestikuse kaotuse

Riietusruumist tulles oli TalTechi mängus nii head kui halba. Hea oli see, et nad said kaitse lukku ja Ogrel lubati kolmandal veerandil visata vaid üheksa silma. Paha oli aga see, et nad ise skoorisid ka vaid 13 ja vahe oli jätkuvalt suur. Ogre võttis lõpuks kahe kaotuse kõrvale neljanda võidu skooriga 80:64.