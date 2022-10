DELFI KATALOONIAS | Martinsoni päevakommentaar: Rovanperä on tšempion, aga kes on kuningas? Ogier?

Soomlased leidsid, et pigem painab Rovanperä pedaali rohkem, näitamaks, kes on tegelikult rallikuningas. Ka Toyota boss Jari-Matti Latvala ei saavat noormehelt nõuda, et olgu nii hea, lasku suurmeister endast ette, sest Rovanperä paluks suurmeistril puu taha minna. Teisalt ei soovi ka Ogier erikohtlemist – et mis mõttes te tulete mulle võitu kinkima?