Flora võttis raske võidu, Kuressaare väravavaht oli lõpu eel lähedal viigivärava löömisele

Pookaitsja Vladislav Kreida viis rohevalged juba kümnendal minutil kauglöögist juhtima. Pooltunnil põrkasid õhuvõitluses kokku Silver Alex Kelder ja Sergei Zenjov, viimane sai viga nii õnnetult, et 34. minutil asendas teda Aleksandr Šapovalov. Vaid viie minuti pärast pääses 19-aastane Šapovalov Kuressaare kaitseliini taha plehku ning saatis palli Ingmar Krister Paplavskise selja taha.

Teistki poolaega alustas paremini Flora, kes ohustas korduvalt külaliste väravat. Kuid 69. minutil mängis Kuressaare karistuslöögi lühidalt lahti, palli sai vahetusest sekkunud ründaja Otto-Robert Lipp, kelle 20-lt meetrilt pandud löök veeres meestesumma vahelt posti kõrvale. „Kaotasime pisiduelle. See sobib Kuressaarele kui nad saavad duellidele rõhuda. Läksime sellega liigselt kaasa ja nad said mängu sisse. Suutsime püsida ja hoidsime mängu enda kasuks,“ lisas Soomets.

Viimastel minutitel saatis Kuressaare nurgalöögi ajal rünnakule kollkipper Paplavskise. Too saigi karistusalas löögile, aga Florale päästis kolm punkti väravajoonelt palli klaarinud Kreida. Surve alla jäänud tallinlased pidasid survele vastu ja võtsid 2:1 võidu.

Sander Laht tõdes, et Flora tõmbas teisel poolajal kaitsesse. „Kahjuks tuli pall Paplavskisele tugijalale, paremaga oleks see lati all sees olnud. Keegi tegi joone peal hea bloki. Pole midagi teha, seekord ei läinud,“ lausus Laht.