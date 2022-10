Soe ja vihmane ilm nurjas mäesuustamise MK-sarja alguse

Täna pidi Austrias Söldenis toimuma naiste suurslaalom, kuid MK-etapp jääb ära. „See oli halvim stsenaarium, kuid see juhtus,“ tõdes FIS-i võistluste peadirektor Peter Gerdol, et sellistes oludes pole võimalik sõita. „Täna hommikul kell viis-kuus sadas paar tundi vihma. Lumi on pehme ja märg, mistõttu me ei saa tagada sportlaste ohutust. Ilmaennustuse põhjal oli otsust üsna lihtne teha, sest täna lõunast lubas juba lumesadu. Seetõttu oli sõidu tühistamine ainus valik.“

Gerdol oli siiski optimistlik, et homne meeste suurslaalom toimub. Naiste suurslaalom tõstetakse eeldatavasti muule kuupäevale.

„Nüüd peame ootama ja olema kannatlikud, aga lumesadu lõppeb, asume tööle ja proovime raja ette valmistada. Homne prognoos on päris paljulubav, sest tuleb ilus, selge ja päikesepaisteline päev. Kui suudame raja ette valmistada ja öösel juurde ei saja, siis saame hea võistluse,“ lubas Gerdol.

Söldenist peaksid sportlased liikuma Šveitsi-Itaalia piiril asuvasse Zermatti ja Cervinia keskusteesse, kus järgmisel nädalal pidid mõõtu võtma mehed ning kahe nädala pärast naised. Kuid sealgi on sarnane mure.

Kuigi liustiku nõlv on võistlusteks valmis, siis raja alumises osas sadas tugevat vihma. Nii jääb meestel MK-sarja ajaloo esimesel piiriülesel võidusõidul osalemata, korraldajad siiski loodavad, et novembri alguses on ilm parem ning naised pääsevad lumele.

„Oleme viimastel nädalatel ja kuudel väga palju ära teinud. Logistiliselt ja organisatsioonina olime valmis, sest meie meeskond andis kõik, et raja alumisel osal saaks võistelda. Lõppkokkuvõttes peame siiski tunnistama, et loodus on alati tugevam kui inimene,“ ütleb etapi korralduse eest vastutav Franz Julen.