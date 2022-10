Vanameistrite tabamused kindlustasid Kalevile püsimajäämise. Purje: tundus vahepeal rahvaliiga tasemega mäng

Avapoolaeg algas uimaselt, ent selle teises pooles sai kaks võimalust väravavahiga silmitsi pääsenud kalevlane Ats Purje. Esimesel korral suutis lätlane Ivans Baturins kogenud ründaja soorituse tõrjuda, teisel juhul jäi lööginurk väga väikeseks.

67. minutil jõudis Purje lõpuks sihile. 37-aastane endine koondislane konksutas karistusalas väravavahi ja kaitsja pikali ning sai selle nahkkera peale sudimist mööda ka kahest väravajoonel seisnud Legioni mehest. „Paar tükki polnud enne ära löönud. Pidin kindla peale minema, aga tuli väga raskelt. Õnn oli minu poolel sel hetkel,“ ütles Purje peale matši Soccerneti otseülekandes.

Kuus minutit hiljem nägid Kadriorgu kogunenud 184 pealtvaatajat teist tabamust. Nurgalöögijärgses olukorras uhas karistusala joonelt peale Tristan Toomas Teeväli, tema löögi suunas kannaga Baturnsist mööda 31-aastane Marek Kaljumäe. Too jäigi matši viimaseks väravaks.

„Võit on võit, kolm punkti on käes,“ võttis Kalevi ründaja kohtumise kokku. „Endal jäi imelik maitse suhu. Ei taha rahvaliiga kohta midagi halvasti öelda, aga tänane tundus vahepeal rahvaliiga tasemega mäng. Tuleb peeglisse vaadata. Väljak on hea olukorras. Võib-olla hooaja lõpp ja asjad ei tule lihtalt.“

2:0 võit kindlustas Kalevile matemaatliselt meistriliigasse püsimajäämise, sest kaheksandast kohas madalamale nad enam kukkuda ei saa. Hooaja kümnes võit tõstis nad liigas seitsmendaks, ent neist kahe silmaga maha jääv Tartu Tammeka on pidanud ühe matši vähem. „Aasta alguses ütlesin, et viies kuni kümnes koht on lahtised. Võime nii Narva Transi kui Tartu Tammekega mängida võrdselt. Oleme põhjast pääsenud, nüüd on rahu majas,“ lisas Purje.

33 mänguga 18 silma kogunud Legion on tabelis üheksas, rahahädaga maadleva Tallinna satsi edu punase laterna Pärnu Vapruse ees on seitse punkti. Meistriliiga viimane klubi mängib järgmise aastal esiliigas, üheksandaks jäänu peab aga pidama üleminekumänge.

Legioni kapten Pavel Dõmov tõdes, et Kalev oskab mängida ja komineerida. „Esimene värav oli meistri värav, see oli klass! Kalev oli täna parem, oleme saanud neilt tänavu kolm kaotus,“ lausus Dõmov. „Raske hooaeg, noor meeskond, aga see on jalgpall. Peame iga trenniga saama paremaks.“