Ronaldo: Brasiilia on tänavuse MMi superfavoriit

„Brasiilia jätab mulle väga hea mulje. Meie meeskond on selle MM-i superfavoriit. Mitte ainult seepärast, kuidas nad mängivad, vaid ka sellepärast, et see on Brasiilia. Me oleme alati olnud favoriidiks. Meie riigis on tohutu talent,“ kiitis Ronaldo Brasiilia koondist.