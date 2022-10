RED BULLI VIDEO | Greensmith tegi Hispaania rallil karmi avarii, katse tühistati

Telekordus näitas, et britt kaotas katsel auto üle kontrolli ja sõitis vastu rajaäärt. Kokkupuude oli piisavalt tugev, et üks ratas lendas auto alt ära kümnekonna meetri kaugusele. Peagi teatasid korraldajad, et katse tühistati ehk teised sõitjad peavad katse lihtsalt läbi sõitma.

„Keeruline on öelda, mis Greensmithiga juhtus, sest me pole veel suhelnud. Tundus, et ta läks kurvi liiga suure hooga,“ kommenteeris All Live eetris M-Spordi pealik Richard Millener. „Ta püüdis käsipiduriga päästa, aga teepiire oli ees. Kahjuks tuli ratas alt ära. Peame hoolduspargis auto üle vaatama.“