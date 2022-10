Kregor Zirk murdis end taas MK-etapil finaali

23-aastane eestlane läbis 200m liblikat ajaga 1.54,10, mis andis talle ülitihedas eelujumiste ringis kaheksanda koha. „Sarnaselt eilsele ma teadsin, et hommikul ei tohi ennast tagasi hoida, sest muidu võib finaalist välja jääda,“ sõnas Zirk, kes edestas üheksanda koha saavutanud ujujat vaid 0,01 sekundiga. „Oleksin finaaliks tahtnud olla veidi keskmistel radadel, aga vesi on igal rajal samasugune, seega ootan põnevusega finaali.“

„Sel lühiraja hooajal ei ole ma veel pöörded paika saanud, mis 25m basseinis on peaaegu sama oluline kui ujumine,“ sõnas Zirk, kelle isiklik rekord on mullu lühiraja MM-il ujutud 1.50,68. „Õhtuks on asju mida saab parandada ja olen kindel, et finaalis tuleb armutu andmine.“