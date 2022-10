VIDEO | Eesti poksi meistrivõistluste avapäev algas nelja kiire nokaudiga

Lisaks meeste veerandfinaalidele said paika ka kuni 19-aastaste poksijate poolfinaalpaarid. Loosi tahtel veerandfinaalist alustanud üks oma kaalu favoriite, Joosep Palm (kuni 67kg), alistas Aleksandr Mokani (Loit) kohtunike ühehäälse otsusega.

Täna kell 14 jätkuvad poksi meistrivõistlused poolfinaalidega. Reedel nokaudiga võistlusi alustanu Jelle astub vastamisi kaalu valitseja Stiven Aasiga (Järve-Boxing). Gladõsevi vastaseks on Igor Veressov.

Vägevaid lahinguid on oodata ka teistes kaaludes. Kaalukategoorias kuni 71-kilogrammi astub ringi mitmeid aastaid valitsenud Pavel Kamanin (Narva PSK), kelle vastaseks on Ailando Bresovski (Tartu Kalev). Kamanini suurim konkurent kullale, Semjon Karhanin (Järve-Boxing) peab pühapäevaseks suurmatšiks alistama Vladimir Vatsevskihh (B-E).