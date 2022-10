Kas Tänaku masina hübriidiga seotud probleemides on süüdi Hyundai tiim?

„Ma ei ole kindel, et see probleem on tiimi kontrolli alt väljas. Ma ei tea, miks nii on juhtunud. Mingi põhjus peab selles olema. Peame selle endale selgeks tegema,“ lisas eestlane.

Hyundai ajutine pealik Julien Moncet ei nõustunud, et meeskond on hübriidiga seotud probleemis süüdi. „Võib vaielda, et see on paras kokkusattumus, et see alati Oti autoga juhtub. Täna (reedel - K.R.) veel kahel korral,“ rääkis Moncet reede õhtul. „Probleemi põhjus on veel ebaselge. Arutasin just asja Compact Dynamicsi meestega. Pole veel selge, mis juhtus või miks see alati Otiga juhtub. Uurime olukorda kindlasti, aga me ei saa midagi kindlat hetkel väita.“