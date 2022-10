Lauavõitluses hätta jäänud Pärnu näitas Ukraina suurklubile hambaid, ent leppis kaotusega

Prometei haaras kiirelt initsiatiivi ja läks 50 sekundiga 5:0 juhtima. Suvepealinlaste keskmängija Matthew Mccarthy abil püsisid suvepealinlased mõnda aega löögiulatuses, kuid 10:8 eduseisult viskasid külalised seitse vastuseta punkti. Korvialust valitsenud ja kümne minutiga lausa seitse ründelauda noppinud Ukraina sats võitis esimese veerandi 24:13. Sealjuures Pärnu mängijad said kümne minutiga kätte vaid viis lauapalli ja needki kõik oma korvi alt.

Teisel veerandil kukkusid laupallid lõpuks ka pärnakatele, millega võõrustajad said mängu tagasi. Dustin Hogue viis veerandaja alguses Prometei ette juba kuraditosina silmaga, kuid siis said eestlased kaitse lukku ning külalised jäid enam kui viieks minutiks kuivale. Pärnu poolelt nõelas kahel korral kaugelt Robert Valge, kolm minutit enne poolajapausi sopsas kolmese ka Davis Geks, mille järel oli Pärnu kaotusseis vaid 26:28. Veerandaja lõpp kuulus siiski Prometeile, kes leegionäride David Kennedy ja Ondrej Balvini vedamisel viskas kolme minutiga 13 silma ning läks pikemale puhkusele 41:29 eduseisus. Sealjuures sai Tšehhi koondislane Balvin vaid 14 minutiga kirja kaksikduubli, sest lisaks kümnele silmale võttis ta maha 11 lauda, millest lausa seitse sai ta kätte Pärnu korvi all.