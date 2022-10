Käsipalli karikavõistlustel selgus esimene poolfinalist

Tiimide esimene matš oli tõeliselt pingeline ning täna võõrustaja rollis olev meeskond võttis sealt kaasa üheväravalise edu.



Kodusaali eelisega Arcwood alustas tugevalt ja rebis koheselt kolme väravaga ette. Seda vahemaad suudeti hoida kuni 18. mänguminutini, kui tallinlased vähendasid kolmeväravalise kaotusseisu 11:10 peale. Vähemuses mänginud põlvakad lasid vastastel vaid mõned hetked hiljem viigini jõuda. Edasi toimus tõeline kassi-hiire mäng, ent Põlva meeskond demonstreeris 26. minutil taas oma üleolekut, kui kehtestati kindlam 15:13 vahemaa. Esimese poolaja lõpusekunditel leidis Mihkel Tamm üles vastase värava ja taastas Arcwoodi endise kolmeväravalise eduseisu.



Teise perioodi alguses suurendas Arcwood edumaa viie värava peale, kui Priit Jõks realiseeris seitsme meetri karistusviske. 10 minutit enne kohtumise lõppu seisid tablool numbrid 27:20. Lõppresultaadiks jäi 33:27 ning Põlva/Arcwood kindlustas edasipääsu poolfinaali koondtulemusega 60:53. Arcwoodi resultatiivseimad olid Priit Jõks kuue, Raido Peedomaa viie ja Rasmus Käo nelja väravaga. HC Tallinna meeskonnas jaotusid

väravad järgmiselt: Danil Gumianov kaheksa, Volodymyr Shcherban ja Keret Kippari viis.



„Kohtumine oli lõpuni pingeline. HC Tallinna kiire mäng ning positsioonirünnakud valmistasid meile alguses probleeme. Lõpuks suutsime siiski eduka kaitsetööga mängu oma kasuks pöörata. Lisaks sai vastastel kahjuks üks pallur viga ning meie pink oli täna selgelt pikem. Võime rahul olla poolfinaali kohaga. Edasi hetkel ei mõtle, kuna peame

keskenduma esiliiga mängudele,“ analüüsis Põlva/Arcwoodi peatreener Romet Oone. „Soovime edu sitkelt võidelnud ja head mängu näidanud Põlvale. Sel nädalal peetud kahes mängus oli Arcwood meist kindlalt üle, peame ise kõvasti tööd tegema ja siit august pea püsti välja tulema“, vastas HC Tallinna peatreener Risto Lepp.



Karikavõistlused on jõudnud veerandfinaalideni, kus esimese vooru kohtumisi ei ole veel alustatud Mistra ja Viljandi HC vastasseisus. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - SK Tapa/N.R Energy ja Põlva Serviti - Valga Käval on pidanud ühe matši. Paremad selguvad kahe mängu kokkuvõttes ning turniir kulmineerub 25. - 27. novembril peetaval finaalturniiril, kuhu pääseb neli tugevama võistkonda.