DELFI KATALOONIAS | Tänak: tahaksin võidelda Toyotadega, aga võitlen Neuville’iga, loodan ta surve alla panna

Õhtustel kiiruskatsetel tabas Tänakut sama mure, mis hommikustel – hübriidsüsteem streikis. „Vahetasime lõunapausil hübriidbloki välja, kuid sellel ilmnes analoogiline viga,“ selgitas Tänak. Lisaks ei suutnud ta autot endale mugavaks seadistada. „Juba rallieelsetel testidel ei leidnud ma lahendust, kuidas autot paremaks muuta. Neuville ja Dani Sordo olid testide järel rahul, auto sobis neile, aga mitte mulle. Kõige halvem on see, et ma ei tea, mida teha. Üleöö ei muutu midagi, kui me juba päev läbi masinat testides ei suutnud midagi välja mõelda. Tundub olevat fundamentaalne lugu.“