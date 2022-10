KUULA | „Kuues käik“. Kataloonia ralli avapäev - kas selline ongi tänavuse hooaja tegelik jõudude vahekord?

Kui Hispaania ralli näitavat asfaldirallidest kõige õigemat jõudude vahekorda, siis kas selline see tänavune seis sel teepinnasel ongi? Mida arvata Hyundai järjekordsetest tehnilistest probleemidest, millega täna on maadelnud Ott Tänak? Kui autod järgmisel aastal samaks jäävad, siis kas järgmine hooaeg tuleb meie mehe jaoks samasugune kannatamine?

„Kuues käik“ podcasti saatejuhid on Gunnar Leheste ja Roland Poom. Rallil kohapeal ja saates telefoniühenduses on Jaan Martinson. Vastame ka ühe kuulaja kolmele huvitavale küsimusele. Küsimused on palavalt oodatud aadressile kuueskaik@delfi.ee!