Prantsuse tipptennisist Halepi positiivsest dopinguproovist: see on ebaõiglane

„Simona, olen kogu tee sinuga. See on ebaõiglane, aga sa võidad selle võitluse,“ kirjutas 32-aastane Cornet (WTA 31.) Instagramis.

Cornet ise pääses 2018. aastal dopingukaristusest, kui rahvusvaheline tenniseliit ITF loobus süüdistusest, et prantslanna oli aasta jooksul jätnud kolm dopinguproovi andmata.

Puhta tennise eest võitlev ühendus International Tennis Integrity Agency (ITIA) teatas täna, et endisele esireketile Simona Halep ile on määratud dopingu kasutamise eest esialgne võistluskeeld.

31-aastane Halep andis positiivse proovi tänavuse US Openi ajal, kui tema organismist leiti keelatud ainet roksadustaati.

„Täna algab mu elu raskeim matš: võitlus tõe eest,“ kirjutas Halep Twitteris. „Kogu oma karjääri jooksul ei ole petmise mõte mulle kordagi pähe tulnud, sest see on täiesti vastuolus kõigi väärtustega, milles mind on haritud.“