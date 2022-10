DELFI KATALOONIAS | Martinsoni päevakommentaar: Kuidas alistada Rovanperä?

Midagi pole öelda, tänavune maailmameistri tiitel on läinud õigele mehele. Mitte et Kalle Rovanperä oleks kiireim rallimees, aga ta on piisavalt nobe, istub õiges autos ja tegi erinevalt Sebastien Ogier’st kaasa terve hooaja. Saaks Ott Tänak sarnase sõiduvahendi nagu on Rovanperäl, läheks ilmselt lahinguks.