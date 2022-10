Barcelona plaanib mitmest põhimängijast loobuda

Nii Pique kui Alba kaotasid sel hooajal koha algrivistuses, Busquets on jätkuvalt põhimees ning poolkaitsja Roberto peab teiste vigastuste tõttu mängima paremkaitsja positsioonil.

Barcelona peatreener Xavi hindab küll Roberto mitmekülgsust, kuid Kataloonia klubi tahaks paremkaitsja ja poolkaitsja positsiooni tugevdada kui mitte juba jaanuaris, siis hiljemalt järgmisel suvel. See tähendab, et Roberto lepingut ei pikendata.

36-aastaseks saava Pique ja 33-aastase Alba olukord on keerulisem. Nende leping kehtib veel 18 kuud ja lisaks sellele, et nad teenivad kõrget palka, on klubi neile võlgu märkimisväärsed summad edasilükatud palgamaksete näol.