Simona Halep hoidis positiivset dopinguproovi saladuses

31-aastane Halep andis positiivse proovi tänavuse US Openi eel, kui tema organismist leiti keelatud ainet roksadustaati, mis aitab organismil toota rohkem hapnikku kandvaid punaseid vereliblesid.

Rumeenia meedia kirjutab, et Halep hoidis dopingujuhtumit saladuses kaks nädalat, sest temale laekus vastav informatsioon juba 7. oktoobril. Rumeenlanna tegi Twitteris avalduse alles pärast seda, kui ITIA tõi juhtumi avalikkuse ette.

„Täna algab mu elu raskeim matš: võitlus tõe eest,“ kirjutas Halep täna Twitteris. „Mind on teavitatud, et minu dopinguproov oli positiivne keelatud aine roksadustaadi osas. See oli minu jaoks elu suurim šokk.“