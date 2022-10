Eesti rannavolle naised teevad sel nädalavahetusel ajalugu

„Oleme Evaga väga põnevil. See on meie jaoks esimene MK- etapp, varem oleme televiisorist sellel tasemel turniire ja mängijaid vaadanud,“ sõnab Jürgenson.

Kui tiim Jazz Pesulad Hollas/Soomets on juba rannavolle ringkonnas tuntud tegijad, on eelneva tugeva saalivolle kogemusega 19-aastased Kuivonen/Jürgenson rajamas teed rannavolle eliidi hulka. Koos mängivad Eva Liisa ja Liisa-Lotta alles sellest suvest.

„Rivo on olnud meile väga suureks õpetajaks ja toetajaks, et kuidas ka vaimse poolega tööd teha. Hooaja lõpetamegi Dubais. Alustame kvalifikatsioonidega 22. oktoobril, kus põhiturniirile jõudmiseks on vaja kaks võitu saada. Põhimõtteliselt on kohe alguses nii, et kas kõik või mitte midagi,“ muigas Liisa, lisades, et paarid, kellega vastamisi minnakse, on talle ja Heleenele varasemast tuttavad. „Oleme võimelised head mängu tegema, kui mäng ja vaim toimivad. Kõik eestlased, kes on Dubais, tulge omadele kaasa elama!“

Liisa Soomets rääkis enne Kreeka treeninglaagrisse lendamist, et selja taha jääv hooaeg on olnud sportlikus mõttes tema ja tiimikaaslase Heleene Hollase jaoks aegade põnevaim. „Professionaalses mõttes on treenerite Rivo ja Kristoga olnud super koostööd teha. Oleme tõesti nautinud seda hooaega, strateegilist tegutsemist ja eesmärkide poole liikumist. Kindlasti oleme Ciro Marina MK-etapi hõbeda üle väga õnnelikud. Samas on olnud palju ebastabiilsust, millega peame tööd tegema. Just selles mõttes, et on olnud mitmed mängud, kus võit oli käeulatuses, aga me ei realiseerinud oma võimalust,“ vaatas Soomets tagasi lõppevale hooajale.

Enne Dubaisse lendamist viibisid mõlemad paarid treeninglaagris Kreekas. Treener Rivo Vesiku sõnul läks laager kenasti: „Eva Liisa ja Liisa-Lotta said esimese taolise laagrikogemuse. Loomulikult lähevad nad endast parimat andma, nende jaoks on oluline koguda Dubaist ja sarnastelt turniiridelt järgmiseks aastaks MK-punkte,“ rääkis Vesik. „Liisa ja Heleene liikusid nii, nagu olime plaaninud. Viimased kontrollmängud näitasid, et vorm on hea ja nad on turniiriks valmis,“ sõnas Vesik.

Liisa- Lotta Jürgenson sõnab, et tema spordi ja võrkpalli juurde jõudmise lugu väga põnev pole. „Tartus oli kombeks, et suvel aeti heas mõttes alati randa palli mängima. Esimest korda läksin võrkpalli trenni üheksaselt. Täna on eesmärk saada nii heaks kui võimalik. Dubaile mõeldes me väga ei põe, see on esimene kord sellist turniiri mängida ja läheme nautima. Peame tavapärased asjad ära tegema, mitte rabistama hakkama ega närvitsema. Loomulikult läheme oma parimat mängu tegema.“

Eva Liisa Kuivoneni spordipisik on kaasa tulnud perest: „Igal suguvõsa kokkutulekul jagati kõik soovijatest kokkutulnud võistkondadesse, mind taha nurka ja pall läks mängu. Kolmandas klassis läksin võrkpalli trenni Laos Lukase juurde.“ Eva esimene rannavolle treener oli Kertti Külm, kellel on suur roll, et noor naine täna just selle spordialaga tegeleb.

Kui seni oli Eva Liisa eelkõige saalivollele pühendunud, kuulis ta hooaja alguses Laos Lukaselt, et Lotta tahaks aastaringselt hakata rannavollet mängima. „Helistasin Lottale ja ütlesin, et läheme õige olümpiale. Lotta oli nõus. Pikk eesmärk on see, et Creditea Beach Team ehk rannavolle koondis mängiks end kaheksa rannavolle mängijaga 2028. aasta olümpiale. Aga kui rääkida Dubai etapist, siis meil ei ole mõtet minna kinnisideega sellele vastu. See paneb käed krampi. Meie jaoks on see esimene MK-etapp. Anname endast parima!“ kinnitas ka Eva Liisa .

Rivo Vesik ütles, et Eesti rannavolle on hetkel tulemuste poolest heas seisus. „Esmakordselt on Eesti rannavolle naised kahe paariga MK-etapil. See on juba iseenesest kõva sõna, mis näitab, et oleme õigel teel. Paari aasta jooksul võiks see saada tavapäraseks, et meil on mitu meeste ja naiste tiimi MK-etappidel väljas.“

Seni on Eesti rannavõrkpalli üheks arengut takistanud põhjuseks toetuste puudumine. „Meil ei ole süsteemi, mis toetaks noori, kes soovivad pärast noorte klassi rannavollega edasi tegeleda,“ märkis Vesik ja lisas: „tänaseks tippu jõudnud on seda teinud suures osas omal jõul, sest riikliku toe saamiseks tuleb esmalt tulemusi näidata. Noortel on see aga väga keeruline- nii sponsorite kui toetava tiimi ja taustajõu leidmine.“

Vesiku sõnul on esimene suur samm olukorra muutmiseks Creditea Beach Team Estonia loomine ehk koostöö sõlmimine pikaajalise Eesti võrkpalli suurtoetajaga IPF Digital. „Creditea Beach Team Estonia on märgiline samm Eesti võrkpalliloos, sest võimaldab hakata üles ehitama Eesti rannavollet strateegiliselt, et tulevikus tagada muuhulgas noortele ja tippudele rohkem abi ning toetust.“