Tennisetäht Simona Halep andis positiivse dopinguproovi

Halep andis positiivse proovi tänavuse US Openi eel, kui tema organismist leiti keelatud ainet roksadustaati, mis aitab organismil toota rohkem hapnikku kandvaid punaseid vereliblesid.

31-aastane Halep nimetas uudist oma elu suurimaks šokiks.

2017. aastal maailma esinumbriks tõusnud Halep on võitnud 2018. aastal French Openi ja 2019. aastal Wimbledoni. Praegu on ta maailma edetabelis 9. kohal.

„Täna algab mu elu raskeim matš: võitlus tõe eest,“ kirjutas Halep Twitteris. „Mind on teavitatud, et minu dopinguproov oli positiivne keelatud aine roksadustaadi osas. See oli minu jaoks elu suurim šokk.“

„Kogu oma karjääri jooksul ei ole petmise mõte mulle kordagi pähe tulnud, sest see on täiesti vastuolus kõigi väärtustega, milles mind on haritud. Sellise ebaõiglase olukorraga silmitsi seistes tunnen end täielikus segaduses ja reedetuna.“

Halep lisas, et dopinguainet olevat leitud tema organismist äärmiselt väikeses koguses ja et ta kavatseb võidelda lõpuni. „Tahan tõestada, et ma ei võtnud teadlikult keelatud ainet, ning olen kindel, et varem või hiljem tuleb tõde päevavalgele.“

Rumeenlanna Halep on esimene tipptennisist, kes on andnud positiivse dopinguproovi pärast Maria Šarapova 2016. aasta dopinguskandaali.

Tennises dopingupuhtuse eest võitlev ühendus International Tennis Integrity Agency (ITIA) teatas, et Halep nõudis ka dopingu B-proovi avamist ning see kinnitas positiivset näitu.