Ten Hag kinnitas, et Ronaldo keeldus platsile minemast: sellel peavad olema tagajärjed

„Cristiano ei kuulu Manchester Unitedi meeskonda, mis läheb laupäeval Chelsea'iga vastamisi. Ülejäänud tiim on täielikult keskendunud, et kohtumiseks valmis olla,“ andis Manchester United pressiteate vahendusel teada, et Ronaldo on distsipliini rikkumise tõttu meeskonnast ajutiselt välja arvatud.

Nüüd kinnitas ka Unitedi peatreener Erik ten Hag, et Ronaldole sai saatuslikuks kolmapäeval toimunud kohtumine Tottenham Hotspuriga, mille United 2:0 võitis. 37-aastane portugallane ei soovinud toona vahetusest mängu sekkuda.

„Jah, võin kinnitada, et Cristiano Ronaldo keeldus Tottenhami vastu vahetusmehena platsile minemast. Selllel peavad olema tagajärjed. See on oluline kogu meeskonna suhtumise ja mentaliteedi jaoks,“ lausus Ten Hag.

„Üksikasjad jäävad Cristiano Ronaldo ja minu vahele. Ka see on selge, et ta jääb meeskonnas oluliseks mängijaks. Mina vastutan meeskonnas kultuuri eest, pean kehtestama standardid ja väärtused. Jalgpall on meeskonnasport. Tuleb seada teatud standardid,“ lisas peatreener.