OTSEBLOGI | Baskonia tuli Olympiacose vastu suurest kaotusseisust välja, Kotsar ja Raieste teevad tublit mängu

Baskonia ja Olympiacos on nelja võistkonna hulgas, kes pole tänavu Euroliigas kaotanud ühtegi kohtumist. Baskonia on võõrsil üle mänginud Valencia, kodusaalis on võidetud Belgradi Partizani ja Crvena zvezdat. Olympiacosel on kirjas võõrsil saadud võidud Madridi Reali ja Barcelona üle, kodusaalis alistati Kaunase Žalgiris.