Neuville vastuseks Tänaku süüdistustele: ma olen üritanud vaid Otti meeskonnas hoida

Neuville on selliseid avaldusi teinud alates eelmisest Uus-Meremaa rallist, mille järel teatas Hyundai, et lõpetab lepingu 21-aastase Oliver Solbergiga .

Neuville teatas DirtFishile, et ta pole härra Maagia ning tal ei ole Hyundais sõitjate palkamise osas mingit sõnaõigust. „Ma arvan, et olenemata olukorrast ei saa see valik olema lihtne, kuid minu ainus eesmärk on olnud Otti meeskonnas edasi hoida.“