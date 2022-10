Julien Moncet: Tänaku masina mured saavad lahendatud

Tänak selgitas WRC+ otse-eetris, et generaatoririhm purunes ning see oli vaja välja vahetada. „Esimesel kahel katsel polnud meil hübriidi üldse, seejärel õnnestus see kuidagi toimima saada. Kahel järgmisel katsel töötas see võrdlemisi hästi. Natuke on vaja veel mõista, kuidas selle autoga asfaltil kiiresti sõita,“ tõdes Tänak. „Peame pingutama, aga vähemalt oleme hetkel mängus sees.“