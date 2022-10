Nimekad konkurendid selja taha jätnud Zirk murdis MK-etapil finaali

Hooaja esimesel MK-etapil on stardis suur osa maailma ujumise koorekihist. 23-aastane Zirk läbis hommikul eelujumistes 400m vabaujumise distantsi ajaga 3.44,50 ja pääses kaheksandana finaali. „Hea ja korralik ujumine,“ kommenteeris Zirk enda esitust. „Teadsin, et hommikul tuleb kohe gaas põhja vajutada, sest stardinimekirja vaadates oli selge, et tuleb väga kiire hommikune ujumine.“