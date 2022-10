Spordikaamerad Delfis: vaata eri liigade otseülekandeid spordihallidest üle Eesti!

Delfi koostööpartner Levira on hetkeseisuga automaatkaamerad paigutanud 23 erinevasse mängusaali Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viimsis, Rakveres, Raplas, Paides, Jõhvis, Keilas, Jüris. Nende kaudu jõuavad vaatajateni ülekanded seal toimuvatest mängudest - peamiselt Saku I ja II liiga, aga ka Eesti karikavõistluste esimeste ringide mängudest korvpallis, Eesti naiste võrkpalli meistrivõistlustelt ning Eesti saalihoki meistrivõistlustelt. Ülekanded on kommentaarideta, neid näevad Delfi Kogupaketi tellijad.

„Oleme nüüd juba üle kümne aasta keskendunud eri alade tippvõistluste ja -liigade, sealhulgas koduse korvpalli meistriliiga otseülekannete vaatajateni toomisele Delfi TV vahendusel. Peatähelepanu on läinud võistlustele ja aladele, millel võiks üle Eesti olla võimalikult suur auditoorium - olgu siis koduse korvpalliliiga mängud või meie tippklubide esinemised eurosarjades, WTA tenniseturniirid või Kelly Sildaru esimeste tähelendude vahendamine juba aastate eest X-Mängudelt. Spordikaamerate projekt keskendub selgemalt kogukondadele - see on hea võimalus elada oma kodukoha võistkonna tegemistele kaasa - mängigu nad siis parasjagu kodule lähedal või teises Eesti servas,“ kommenteeris Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju.