PINGERIDA | Viimase 17 aasta kõige vaadatumad Eesti spordifilmid. „Kalev“ pole veel Tänakut kätte saanud

8. Englas. Vana sõdur (dokumentaal, režissöör Peeter Simm). 2015. aastal 54 vaatajat

Sünopsis (siin ja edaspidi allikaks www.efis.ee): „See on kahekordse maadluse ilmameistri August Englase (1925–2017) lugu. Pühajärve vallas sündinud ja kasvanud, Teise maailmasõja lahingutes Saaremaal ja Kuramaal „õigel“ poolel võidelnud ja kaks korda haavata saanud, spordimaailmas suuri tegusid teinud, veel 90-aastaselt vitaalne Eesti mees kõneleb oma elust ja sportlaseteest, armastusest ja abielust, oma kätega ehitatud kodust Nõmmel Sihi tänavas. Kõneleb kõigest, mida oluliseks peab. See on lugu isiksuse kujunemisest läbi ajaloo võlude ja valude. Õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, oma tee otsimisest ja leidmisest. Englas kuulub nende õnnelike inimeste hulka, kes on oma tee leidnud.“