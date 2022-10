Järjekordne Keenia maratoonar sai pika võistluskeelu

Marius Kipseremi parimateks tulemusteks on legendaarse Rotterdami maratoni võit, mille ta saavutas nii 2016. kui ka 2019. aastal. Sel hooajal on dopinguga vahele jäänud 24 Keenia jooksjat, kellest 16 on saanud juba ametliku võistluskeelu. Kaheksa nende sportlase, nende seas ka Eesti võistlustel säranud Ibrahim Mukunga, juhtumite lahendamine on veel pooleli.