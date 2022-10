VAATA JA KUULA | Kui krõbeda SMS-i saatis Talts Tartu kaotuse järel Keila peatreenerile? Kullamäe vajus Hollandis tooli sisse

Mida kõike on paari nädala jooksul juhtunud!

Tartu Ülikool/Maks&Moorits ehk kevadine Eesti meistriliiga finalist kaotas PAF Eesti-Läti liigas uustulnukale Keilale. Ja kuidas veel kaotas... Lisaks jäi Tartus veidratel asjaoludel pidamata karikamäng kahe rivaalitseva leeri vahel. Tartu Ülikool pääses sõrmegi liigutamata veerandfinaali. Mis Emajõe kallastel toimub?

Pärnu Sadam tegi samal ajal võimsa debüüdi FIBA Europe Cup alagrupiturniiril alistades ilusa esitusega FC Porto, samas teine kohtumine võõrsil lõppes Hollandi saunaga ehk tabloolt vaatas vastu -32. Abitreener kirjeldab platsiäärseid tundmusi, mis surusid positiivsusest pakatava Eesti mehe sügavale toolikumeruste vahele. Kas õlekõrs kusagilt üldse paistab?

Esiliiga klubi Kadrina Karud alistas karikamängus meistriliiga meeskonna Tallinna Kalev/Audentese. Nädalas kaks korda harjutavad mehed võitsid igapäeva harjutajaid. Kõll mitte kahe mängu kokkuvõttes, aga ühes mängus siiski. Kuidas on võimalik, et amatöör paneb meistriliiga klubi vastu piltlikult öeldes võrgud põlema? Kahe mänguga 54 punkti. Kuhu on jäänud profisportlase eneseuhkus?

Euroliigas on üllatavalt edukalt hooaega alustanud eestlaste koduklubi Baskonia ning Berliini Alba. Kolme vooru järel on mõlemal täisedu. Arutletakse, mis on olnud edu võtmeks. Samal ajal on hooaeg keeruliselt alanud Belgradi Partizanile ja Euroliiga kõige edukamale peatreenerile Zejlko Obradovicile.

Korvpalliliigas NBA läks värskelt käima uus hooaeg. Millised meeskonnad on ennustusportaalide arvates suurimad tiitlisoosikud ja kellele panustamine toob kaasa priskeima boonuse? Mõistagi, juhul kui... Miks on erilise tähelepanu all LeBron James ning kui kolossaalseid summasid teenib TNT stuudioshow „Inside the NBA“ saatejuhtide nelik? Kas Henri Drell on unistuste liigasse pääsemise lävel või mitte?